Kína húsz amerikai védelmi vállalatot szankcionál a Tajvannak szánt fegyvereladások miatt

Kína szankciókat léptetett életbe húsz amerikai védelmi ipari vállalat és tíz magánszemély ellen a Tajvannak szánt amerikai fegyvereladások miatt – írja az MTI.

A kínai külügyminisztérium indoklása szerint az amerikai fegyverszállítások sértik az egy Kína elvét, és súlyosan károsítják Kína szuverenitását és területi integritását.

Az intézkedések érintik egyebek mellett a Boeing St. Louisban, Missouri államban működő gyártóüzemét, valamint a Northrop Grumman repülőgépipari és védelmi konszernt. A döntés értelmében kínai vállalatok nem működhetnek együtt az érintett amerikai cégekkel, a kínai aktíváikat pedig befagyasztják. Emellett tíz, az érintett vállalatoknál dolgozó vezető számára megtiltották a belépést Kínába, beleértve Hongkongot és Makaót is.

A kínai lépés közvetlen előzménye egy új amerikai-tajvani fegyverüzlet. Tajpej ebben a hónapban közölte, hogy Washington jóváhagyta mintegy tizenegy milliárd dollár értékű fegyvereladását Tajvannak, ami az egyik legnagyobb ilyen csomag a sziget számára.