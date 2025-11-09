„Történelmi jelentőségű katasztrófa” – Brutális tornádó pusztított Brazíliában

Katasztrofális pusztítást hagyott maga mögött a tornádó, ami a napokban söpört végig a Brazília déli régiójában található Paranán – számol be a CNN. A helyi kormányzó, Ratinho Júnior az állam szempontjából történelmi jelentőségű katasztrófaként jellemezte a helyzetet. A régió meteorológiai szolgálata szerint a szóban forgó tornádó ereje Rio Bonito do Iguaçu városban érte el a maximumot: 250 km/h-s széllökésekkel tette szinte a földdel egyenlővé a város nagy részét. A lakott területeken átvonuló vihar az útjába eső épületek 90 százalékában okozott súlyos károkat.

A tornádó pusztításáról több drónfelvétel is készült:

Az eddig tapasztaltak szerint csak idő kérdése, hogy a még álló, érintett épületek is összeomoljanak

– nyilatkozta a kormányzó.

A jelenlegi információk szerint hivatalosan hat halálos áldozatot követelt a természeti katasztrófa, ám ez a szám még növekedhet, mivel néhány helyi lakos és hontalan holléte még mindig ismeretlen. A sérültek száma jelenleg 750-nél áll a hatóságok szerint.

Egy brazil meteorológiai csatorna, a Climatempo szerint a kivételes erősségű vihar mögött egy, a térségen átvonuló hidegfront áll. Az adó meteorológusai arra figyelmeztetik a lakosságot, a következő napokban további, kivételesen erős viharok sújthatják az ország több részét is – akár 100 km/h-s széllökések pusztíthatnak például São Paulo-ban és Rio de Janeiro partjainál is.

