Helikopterrel 11 ukrán kommandós indult a pokrovszki pokolba

Ukrán katonai források azt közölték, hogy különleges egységei sikeresen landoltak és harcolnak a Donyeck megyében fekvő Pokrovszk városban, mely az utóbbi hetek legintenzívebb harci övezeteinek egyike.

Az orosz védelmi minisztérium viszont azt állítja, hogy csapatai meghiúsították az ukrán különleges erők kísérletét, hogy helikopterrel katonákat juttassanak el a városba, sőt, a helikopteren tartózkodó 11 ukrán katona egyike sem élte túl a támadást.

Az oroszok azt is mondják, hogy bekerítették az ukrán kontingenseket.