Financial Times: az oroszok miatt fújták le a Trump–Putyin-találkozót Budapesten

Az Egyesült Államok mondta le Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti csúcstalálkozóját, miután az oroszok túlzó területi követelésekről tájékoztatták a Fehér Házat, amit egy feszült diplomáciai telefonbeszélgetés követett – értesült több, az ügyet ismerő forrástól a Financial Times.

A hónap elején az amerikai és az orosz elnök telefonon állapodott meg abban, hogy a magyar fővárosban vitatják meg az ukrajnai háború lezárását, de a lap úgy tudja,

néhány nappal az egyeztetés után az orosz külügyminisztérium olyan dokumentumot küldött az amerikainak, melyben jelentős területi engedményeket és Ukrajna haderejének csökkentését követelte, továbbá arra is garanciákat kért, hogy az ukránok soha nem csatlakozhatnak a NATO-hoz.

A budapesti csúcsot végül azután törölték, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter telefonon egyeztettek. Rubio ezután jelezte Trumpnak, hogy Putyin semmilyen hajlandóságot nem mutat a tárgyalásokra.

„Trumpot nem győzte meg az orosz álláspont” – állította a lap egyik forrása.

A döntés fordulatot jelentett az amerikai külpolitikában, hiszen alig egy héttel korábban Trump még Putyin irányába mozdult el – például azzal, hogy elvetette, hogy Ukrajna Tomahawk típusú, nagy hatótávolságú rakétákat kapjon.

Az amerikai oldalon ezután egyre többen kezdték vitatni, hogy érdemes-e tárgyalni Oroszországgal, amíg az nem változtat az álláspontján. A tisztviselőket különösen Lavrov hajthatatlansága döbbentette meg, aki szeptemberi, New York-i találkozóján Rubióval még mindig a „nácik uralma alatt álló” Ukrajnáról beszélt.

A beszámolók szerint Trump továbbra is nyitott a találkozóra az orosz elnökkel, de ehhez több rugalmasságot vár tőle.

Miután befuccsolt a budapesti békecsúcs, az amerikaiak ismét nyomást helyzetek az oroszokra, és szankciókat jelentettek be a két legnagyobb orosz olajvállalatra.

Orbán Viktor egészen máshogy vélekedik az eseményekről, mint ami a Financial Times cikkéből kiderül: a magyar miniszterelnök szerint lesz budapesti békecsúcs, az oroszok pedig tűzszünetet kötnének, de Európa háborúzni akar.