Tévedésből engedtek szabadon a brit rendőrök egy szexuális támadásokért elítélt etióp férfit

A brit hatóságok tévedésből szabadon engedtek egy szexuális bűncselekményekért elítélt menedékkérőt, az etióp állampolgárságú férfi azonban rövid időn belül ismét rácsok mögé került. Jelenleg a kitoloncolására vár – írta a Guardian.

Szeptemberben egy nő és egy 14 éves lány szexuális bántalmazása miatt ítélték 12 hónap börtönre Hadush Gerberslasie Kebatut, akit a Scotland Yard közlése szerint vasárnap reggel Észak-Londonban kellett újra letartóztatni. A 41 éves férfit ugyanis, amikor egy bevándorlási őrizeti központba küldték volna kitoloncolás céljából, tévedésből szabadon engedték az essexi rendőrök.

Kebatu esete komoly blamázs a brit hatóságoknak, hiszen a júliusi letartóztatása idején erőszakos tüntetések sorozata zajlott Eppingben, miután kiderült, hogy a férfi alig néhány nappal a szigetországba érkezése után támadott meg egy fiatalkorú lányt.

Keir Starmer miniszterelnök azt mondta, meg kell akadályozni, hogy egy ilyen eset újra megtörténjen, ezért vizsgálatot rendelt el a hibák kivizsgálására.

James Conway, a londoni rendőrség parancsnoka, aki Kebatu felkutatását irányította, megdicsérte kollégáit, szorgalmas és gyors nyomozásnak minősítette az akciót.