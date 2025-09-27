Legalább harminchatan meghaltak egy indai színész-politikus kampányeseményén

Legkevesebb harminchat ember meghalt, több mint ötvenet pedig kórházba szállítottak, miután tülekedés tört ki az indiai Tamilnádu államban egy színész-politikus, Vidzsaj kampánygyűlésén – közölte sajtótájékoztatóján Szenthil Baládzsi, Tamilnádu parlamenti képviselője.

Nagy tömeg gyűlt össze a tamil színész-politikus gyűlésén, aki pártja, a Tamilaga Vettri Kazhagam (Tamilnádu Győzelmi Klub, TVK) színeiben kampányolt – jelentette a Hindu című lap szombaton az állam egészségügyi miniszterére hivatkozva.

Vidzsaj a jövőre esedékes tamilnádui választások előtt tart kampánykörutat.

Legkevesebb negyvennégy orvost küldtek a szerencsétlenség színhelyére, Karurba a szomszédos körzetekből.

„A taminádui Karurban tartott politikai nagygyűlésen történt szerencsétlen incidens mélységesen elszomorító” – írta az X-en Narendra Modi indiai miniszterelnök.

Címlapképünk csak illusztráció.

(via MTI, Reuters)