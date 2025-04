Megjött Kína reakciója Trump legújabb, 245 százalékos vámjaira

Kína nem foglalkozik vele, ha az Egyesült Államok továbbra is játszmát űz a vámtarifákkal – közölte csütörtökön a kínai külügyminisztérium, miután a Fehér Ház felvázolta, hogy Kínának akár 245 százalékos vámokkal is szembe kell néznie a megtorló intézkedések miatt.

Kedden kiadott tájékoztatójában a Fehér Ház közölte, hogy a kínai importra kivetett vámok magukban foglalják a legutóbbi 125 százalékos viszonossági vámot, a fentanilválság kezelésére hivatkozva kivetett 20 százalékos vámot, valamint a „tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok” miatt meghatározott árukra kivetett 7,5 és 100 százalék közötti vámokat.

Donald Trump amerikai elnök két héttel ezelőtt szinte minden országra további vámokat jelentett be, majd ezek többségét határozott időre felfüggesztette, de a kínai importra több lépcsőben megemelt vámokat érvényben hagyta. Peking válaszul maga is megemelte az amerikai importot sújtó vámokat, és közölte, hogy csak kölcsönös tisztelet és egyenrangúság alapján hajlandó tárgyalni Washingtonnal. A múlt héten Kína emellett panaszt nyújtott be a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO), amelyben súlyos aggodalmát fejezte ki az amerikai vámok miatt, azzal vádolva Washingtont, hogy megsérti a globális kereskedelmi szervezet szabályait.

A Fehér Ház közölte, hogy Donald Trump nyitott arra, hogy kereskedelmi megállapodást kössön Kínával, de Washington szerint Pekingnek kell megtennie az első lépést.