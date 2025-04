Közel 30 év után szabadlábra kerülhet a szlovák alvilág talán legvéreskezűbb maffiózója

Néhány hónapon belül szabadlábra kerülhet a szlovák alvilág legismertebb egykori keresztapája, Mikulás Cernák. Ehhez az kell, hogy a feltételes szabadlábra bocsájtási kérvényét jóváhagyják a bíróságon.

Cernákot a kilencvenes években a besztercebányai alvilág főnökeként, majd a szlovák alvilág legbefolyásosabb keresztapájaként tartották számon, írja az MTI. 1997-ben zsarolás gyanúja miatt tartóztatták le, azóta – egy rövidebb megszakítással – már közel 28 évet töltött rács mögött. 2009-ben hat gyilkosság és egy gyilkosságra való felbujtás miatt ítélték életfogytiglanra.

A mai napig ő maga 16 gyilkosság elkövetését vallotta be, ami az ország újkori történetében a legmagasabb számnak számít. Ezek közé tartozik a vádirat szerint, amikor 1997-ben Dunaszerdahelyen a szintén alvilági szereplő Hodossy Rudolfot személyesen szúrta szíven egy késsel, majd levágta a fejét, amit később a város központjában egy virágcserépben találtak meg. A bűnüldöző szervek feltételezései szerint az általa meggyilkolt személyek száma akár 20-30 is lehet.

A szlovákiai szabályozás szerint az életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt személyek 25 év után kérvényezhetik feltételes szabadlábra helyezésüket. Ezt Mikulás Cernák már 2023-ban kérvényezte, de az ügyben nem született döntés. Ezt követően tavaly újabb folyamodványt adtak be, ezt azonban nem az érintett vagy jogi képviselője, hanem egy civil szervezet, a Restart-novy zivot (Újrakezdés-új élet) nevet viselő polgári társulás jegyzi – számolt be a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség, amely szerint a kérvényhez később maga az érintett is csatlakozott.

A kérvényt az illetékes nagyszombati bíróság tárgyalja. A törvényszéki pszichiáterek előzetes meghallgatásuk során azt mondták: Mikulás Cernáknál nem lehetett kimutatni semmilyen komoly szellemi betegséget, pszichózis jelét sem. Ez alapján Cernák jogi képviselője a bíróságon azt mondta, hogy védence teljesíti a feltételes szabadlábra bocsájtás feltételeit.

Nem foglalkozunk a 90-es évekkel, a gyűlölettel. Mindenki, aki normális és nem pszichopata, az tudomásul veszi, hogy egy rossz időszak volt, rossz döntésekkel, amelyekkel mindegyikünknek el kellett számolnunk. Voltak áldozatok, ezt nem vitatom

– mondta a meghallgatáson Mikulás Cernák. Azt mondta, soha nem kért engedményeket a hatóságokkal való együttműködéséért, mert az is a múlttal való kiegyezést szolgálta.

Az idén 59. évét betöltő szlovák keresztapa, aki a legkeményebb szlovákiai büntetésvégrehajtási intézetnek tartott Illaván tölti büntetését, a kilencvenes évek brutális leszámolásairól hírhedt szlovákiai alvilági élet szereplőinek azon kevés egyike, aki máig életben van. Mikulás Cernák közismertsége börtönévei során tovább nőtt, tíz éve könyvet is kiadott, tavaly és idén pedig egy-egy a történetét feldolgozó – és rendkívüli sikert hozó – film is a mozikba került.