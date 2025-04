Fociultrák vertek meg magyar fiatalokat Kolozsváron, Kelemen Hunor a román belügyminiszterhez fordul

Magyar fiatalokat vertek meg Kolozsváron az Universitatea Cluj helyi futballklub ultrái. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök bejelentette: a román belügyminiszterhez fordul, határozottan kérve: statuáljon példát, büntesse meg az agresszorokat.

Tűrhetetlen!! Magyar fiatalokat vertek meg hétfő este Kolozsváron, csak azért, mert magyarul beszéltek. A belügyminiszterhez fordulok, és határozottan kérem: statuáljon példát! Büntesse meg azokat az ultrákat, akik magyar fiatalokat bántalmaztak!

– írta szerdán Facebook-oldalán Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke. Az eset a két kolozsvári futballcsapat, az Universitatea (U) Cluj és a CFR Cluj hétfő esti mérkőzése után történt, amikor az U ultrái magyar fiatalokra támadtak kizárólag azért, mert magyarul beszéltek, és többet bántalmaztak közülük, súlyos sérüléseket okozva nekik. „Nem vagyok hajlandó elfogadni azt az érvelést, hogy ezek csupán elszigetelt esetek. Nem! Amíg magyarokat bántalmaznak csak azért, mert magyarok, mert magyarul beszélnek, addig közösségünk nincs teljes biztonságban. Ide vezet az, hogy szélsőséges, magyarellenes pártok szabadon uszíthatnak, miközben az állam gyakran szemet huny felettük” – írta bejegyzésében Kelemen Hunor. Hozzátette: minden gyűlöletbeszédet büntetni kell, függetlenül attól, hogy politikus vagy médiaszereplő mondja. Az RMDSZ elnöke támogatásáról biztosította a bántalmazott fiatalokat.

Az esetről a Fanatik magazin számolt be kedden este, a magazinnak az egyik bántalmazott 19 éves fiú nagybátyja, Fábián János mesélte el a történteket. Mint közölte, unokaöccse és két barátja a mérkőzésről tartott hazafelé, amikor az U ultrái meghallották, hogy magyarul beszélgetnek, és a Szamos-parton rájuk támadtak. Az egyetemista fiúknál semmilyen tárgy nem volt, ami arra utalt volna, hogy CFR-szurkolók – hangsúlyozta. Mint mondta, unokaöccsét üveggel vágták fejbe, az ütés nyomán eltört az orra, és négy helyen össze kellett varrni az arcát. Egyik társának a térdére csaptak bottal, míg a harmadik fiút ököllel arcul ütötték. Az U ultráinak nem ők voltak az egyetlen áldozatai hétfőn este. A Stiri de Cluj hírportál arról számolt be, hogy az Universitatea Cluj szurkolói egy 14 éves fiút is bántalmaztak, őt és két 14 és 17 év közötti barátját az Erzsébet híd környékén támadták meg hétfőn késő este. A kiskorúak nemzetiségét nem ismertették a cikkben. Az Universitatea Cluj futballklub szerdán közleményben sajnálatát fejezte ki a hétfői mérkőzés után történt „incidensek” miatt. Leszögezte: a klub elkötelezett a fair play elvei, az egyetemi szellemiség mellett, és elutasít mindenféle agressziót, illetve bízik benne, hogy a hatóságok kivizsgálják a történteket. A CFR Cluj futballklub közleményben ítélte el a történteket. Azt írták, hogy elfogadhatatlan, hogy bármely csapat szurkolóját mentőautóval kell elvinni a mérkőzés után. A klub szerint az erdélyi városban túlságosan felfokozódott az agresszió az U ultráinak viselkedése nyomán, amit nem lehet szó nélkül hagyni. Felszólította a rivális futballklubot, hogy határolódjon el szurkolói elfogadhatatlan viselkedésétől. Az 1907-ben Kolozsvári Vasutas Sport Klub néven alakult CFR Cluj és az 1919-ben létrejött egyetemi csapat, az Universitatea Cluj között több évtizedes a rivalizálás. A CFR szurkolótáborában nagy számban vannak magyarok is, akik gyakran válnak az U ultráinak célpontjaivá.