Újvidéki tragédia: Újabb miniszter mondott le Szerbiában

Lemondott szerdán a szerb bel- és külkereskedelmi miniszter, Tomislav Momirovic – írja a Szabad Magyar Szó. A szerb politikus 2020 és 2022 között építésügyi, közlekedési és infrastruktúra-fejlesztési miniszter volt, éppen akkor, amikor a november elején beomlott újvidéki vasútállomás felújítása zajlott.

A 14 ember halálát okozó súlyos tragédia miatt korábban már lemondott tisztségéről Goran Vesic, a jelenlegi szerb kormány építésügyi, közlekedési és infrastruktúra-fejlesztési minisztere. A lap szerint Aleksander Vucic szerb államfő már kedd este, belengette, hogy „már holnap”, azaz szerdán újabb lemondások várhatók az újvidéki tragédiával összefüggésben.

Az újvidéki vasútállomás előtetőjének leszakadásakor, november elsején tizennégy vesztette életét, múlt vasárnap pedig meghalt egy további, a balesetben súlyosan megsérült nő.

A tragédia súlyát jelzi az is, hogy tüntetéshullámot indított el Szerbiában, melynek során a tiltakozók például szennyvizet eresztettek az újvidéki városháza elé, miközben ajtókat és ablakokat törtek be, és festékkel is megdobálták az épületet, ahova megpróbáltak bejutni is. Az újvidéki tragédia miatt tüntető tömeg ellen a szerb rendőrség könnygázt is bevetett, a szerb elnök pedig azt üzente a rendbontóknak, hogy a randalírozásban részt vevőket meg fogják büntetni.

Az eset kivizsgálása közben egy magyar szál is előkerült, miután a szerbiai sajtó megírta, hogy egy magyar tulajdonosi hátterű cég nyerte el a magyar határ felé vezető vasútvonal rekonstrukciójának felügyeleti jogát. Az érintett vállalkozás az Utiber Közúti Beruházó Kft., leányvállalata. A magyar anyavállalat alvállalkozóként Mészáros Lőrinc építőipari érdekeltségeinek is szokott bedolgozni.

