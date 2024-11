Tüntetés volt Újvidéken: szennyvizet eresztettek a városháza elé

Tüntetők szennyvizet eresztettek ki egy tartálykocsiból Újvidéken, a városháza előtt, miközben ajtókat és ablakokat törtek be, írja a Szabad Magyar Szó. Mindezt korábban Miša Bačulov képviselő jelentette be azzal, hogy így akarják megmutatni a hatalomnak, hogyan érzik magukat az emberek.

A képviselő a beszédében azt mondta: addig harcolnak, amíg nem teljesülnek a követeléseik, ez pedig a hatalom leváltása.

Nem törünk-zúzunk, hiszen ez a mi városunk. Ők azt akarják, hogy mindent felgyújtsunk, miközben otthon ülnek. Ezt nem fogjuk megengedni. Ez az ő felelősségük. Ha most elmegyünk anélkül, hogy követeléseink teljesülnének, soha nem lesz holnap. Örökre rabszolgák maradunk, ha most feladjuk. Felszólítom Vučevićet, Đurićot és minden felelőst, hogy jelenjenek meg itt. Nyissák ki az ajtót, és engedjenek be minket