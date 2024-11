Két fideszes EP-képviselő állítja, adófizetői pénzen vettek részt tavaly New Yorkban Trump gálavacsoráján

Keresettel fordult a Transparency International az Európai Unió felé öt jobboldali EP-képviselő ügyében, akik a jelek szerint nem tudtak elszámolni egy tavalyi New York-i látogatás költségeivel, amikor Donald Trump is megvendégelte őket egy gálavacsorán.

A Guardian információi az érintettek között van a Fidesz két EP-képviselője is: Gál Kinga és Schaller-Baross Ernő. Az övéken kívül a lap szerint az olasz Liga politikusa, Susanna Ceccardi, az Osztrák Szabadságpártot (ÖFP) képviselő Harald Vilimsky, valamint a német szélsőjobboldali AfD politikusa, Maximilian Krah neve került elő – utóbbi volt az a politikus, akinek májusban le kellett mondania pártja éléről, mert olyan kijelentést tett, hogy az SS nem minden tagja volt bűnöző a náci Németországban.

Gál Kinga esetében egy hasonló esemény kapcsán is felmerültek aggályok: 2023 novemberében egy „Orbán Viktor – Európa védelmezője” nevű, szintén New York-i eseményen is feltűnt, és a Transparency szerint ennek a költségeivel sem számolt el.

Ahogy a Guardian írja, az EP-képviselők kötelesek nyilatkozni arról, ha egy rendezvényen való részvételüket egy harmadik fél finanszírozza. Ez alól az olyan esetek jelentenek csak kivételt, amikor a finanszírozó a képviselő pártja vagy nemzeti kormánya. Erre hivatkozott a fideszes Gál Kinga és Schaller-Baross Ernő is, amikor az üggyel kapcsolatban kereste őket a lap. Gál a válaszában azt írta, a rendezvényen való részvételének költségeit a Fidesz állta, megjelenése pedig „semmilyen módon nem kapcsolódott” európai parlamenti képviselői feladataihoz. Schaller-Baross pedig úgy reagált, hogy a gálára a magyar kormány külügyi kapcsolatokért felelős miniszteri biztosaként kapott meghívást, utazását, szállását és a kapcsolódó költségeket a miniszterelnöki hivatal állta – tehát adófizetői pénz fedezte.

Az említett gálán a megjelenteknek 699 és 1399 dollár közötti összeget fizetniük azért, hogy a mostanra újraválasztott Trump megvendégelje őket egy többfogásos francia menüvel. És ez volt az az esemény is, ahol Trump először beszélt arról, hogy megválasztása esetén egy napig diktátori szerepbe bújna, hogy egy sor dolgot elintézhessen előre.