Meglepő fordulatot vett az utóbbi napokban a szlovák nyelvtörvény-tervezet sorsa. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiutazott Pozsonyba, de ott nem „régi barátjával”, Andrej Dankóval, a nacionalista Szlovák Nemzeti Párt (SNS) vezérével tárgyalt, bár az SNS által irányított kulturális tárca állt elő néhány héttel ezelőtt azzal, hogy szigorítsák a nyelvtörvényt.

Szijjártó a parlament elnöki funkciójával ideiglenesen megbízott Peter Zigával találkozott. A Szlovákiában mérsékelt baloldalinak tartott, Hlas-párti házelnökre hivatkozva aztán a magyar külügyminiszter azt mondta, hogy „egy esetleges új nyelvjogi törvény semmilyen módon nem fogja korlátozni az országban élő nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználatát”. A két politikus bizonygatta, hogy a nemzetiségek „életminőségét” nem fogja rontani a törvénytervezet.

Szijjártó és az ő Andrej barátja

Tavaly Szijjártó még nagy lelkesedéssel üdvözölte, hogy „Andrej Danko és pártja, a Szlovák Nemzeti Párt komoly bravúrt hajtott végre azzal, hogy visszajutott a szlovák parlamentbe”. Azt is megtudtuk Szijjártótól, hogy „Andrej barátom nagy szószólója a magyar-szlovák barátság építésének, rendre követendő példaként hivatkozik a magyar kormánypárti politikára. Számíthatunk és számítunk is erre a következő években”.

Szijjártó szlovák barátja 2022-ben még névre szóló focimezt is átadott a magyar külügyminiszternek. Dankóról akkor Szijjártó éppen azt állapította meg: „a nemzeti alapon álló pártok mindig jól megértik egymást, hiszen ugyanaz a cél vezeti őket: kiállni a nemzeti érdekekért. Andrej Danko mindig kiállt a szlovák nemzeti érdekekért és nagyra becsülte, hogy mi is ezt tesszük. Most is együtt védjük a keresztény-konzervatív értékeket.”