Rendkívüli intézkedéseket vezetnek be Amszterdamban az Ajax-Maccabi meccs után történt támadások miatt

A holland miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte az Amszterdamban kirobbant „antiszemita zavargásokat”, Amszterdam polgármestere pedig rendkívüli intézkedéseket vezet be.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a csütörtöki Európa Liga mérkőzésen a Maccabi Tel-Aviv 5-0-ra kikapott az Ajax Amsterdamtól, a mérkőzés után pedig palesztinpárti tüntetők rátámadtak az izraeli szurkolókra. Sajtóhírek szerint az izraeli szurkolók a nap folyamán többször is palesztin ellenes rigmusokat skandáltak, letéptek palesztin zászlókat. Holland sajtóbeszámolók szerint az izraeli csapat több száz szurkolóját bekerítették a palesztinpárti tüntetők, és összecsapásokra is sor került, a rendőrség sokakat őrizetbe vett. Az NlTimes hírportál hozzátette, hogy egy palesztinpárti szervezet már korábban tüntetést jelentett be szerdára a fővárosban, azonban a városvezetést nem adott engedélyt rá.

Délutántól rendkívüli intézkedéseket vezetnek be

Dick Schoof holland miniszterelnök az X-en közzétett üzenetében elmondta, az ügyben már kapcsolatba lépett izraeli kollégájával, Benjámin Netanjahuval is, akit biztosított arról, hogy az elkövetőket meg fogják találni, és eljárást fognak ellenük indítani. Hozzátette: a rendet sikerült a visszaállítani a holland fővárosban. Femke Halsema, Amszterdam polgármestere szintén elfogadhatatlannak nevezte a történteket, amelyeket, mint mondta, semmilyen módon nem lehet megmagyarázni, valamint arra kérte az áldozatokat, jelentkezzenek a hatóságoknál és tegyenek feljelentést.

A BBC cikke szerint Halsema bejelentette, hogy

ma délutántól az egész városban rendkívüli intézkedések vannak érvényben.Elmondása szerint ez a „kockázati zóna” bevezetését jelenti, amely lehetővé teszi a rendőrség számára, hogy házkutatásokat hajtson végre, és betiltsa a tüntetéseket. Az arcok eltakarása is tilos lesz. Szintén a BBC ír arról, hogy az öt kórházban ápolt szurkolót hazaengedték.

Az amszterdami rendőrség közlése szerint 62 embert vettek őrizetbe. A zavargások során eltűnt, illetve a tüntetők által elrabolt vagy túszul ejtett emberekről érkező hírekre a rendőrség az X-en azt válaszolta, jelenleg nem tudják ezeket az értesüléseket megerősíteni.

Bejelentették azt is, hogy az elkövetkezendő napokban megerősítik a rendőri jelenlétet a fővárosban, elsősorban a zsidó intézmények környékén.