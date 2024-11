Trump csalást kiálltott Pennsylvaniában, a rendőrség nem tudja, miről beszél

Trump azt írta a közösségi oldalán, a Truth Social-ön, hogy hatalmas csalásról beszélnek a pennsylvaniai Philadelphiában, amihez a büntetés végrehajtást is riasztották. A philadelphiai rendőrség a CNN-nek elmondta: nem tudják, mire utalt Trump, ahogy olyan szavazással kapcsolatos problémáról sem értesültek, amely rendőri intézkedést igényelt volna.

From colleague @holmeslybrand: The Philadelphia Police Department told CNN they were not aware what Trump was referring to and did not know of any issues with voting that required a law enforcement response. pic.twitter.com/X4iZD96teT

— Daniel Dale (@ddale8) November 5, 2024