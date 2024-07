Több ország vezetője elítélte a kijevi gyermekklinika elleni rakétatámadást

Több ország, köztük Litvánia, Olaszország, Csehország, illetve az Európai Unió és az ENSZ is elítélte hétfőn a legnagyobb kijevi gyermekklinikát ért orosz rakétatámadást – írja az MTI.

Vlagyimir Putyin orosz elnök üdvözletét küldi a NATO-csúcstalálkozónak egy gyermekkórház bombázásával, ha bármi kétely is maradt volna afelől, hogy miért kell most minden elképzelhető támogatást megadni, és valódi garanciákat nyújtani Ukrajna jövendő biztonságához

– írta Gabrielius Landsbergis litván külügyminiszter az X-en arra reagálva, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban mikroblogján arról írt: a Kijevet ért rakétacsapások során találatot kapott az Ohmatdit nevű gyermekkórház is.

Viktorija Cmilyte-Nielsen litván parlamenti házelnök az “Ukrajna elleni háborús bűncselekmények újabb megdöbbentő példájáról” beszélt. Antonio Tajani olasz külügyminiszter szintén háborús bűnténynek nevezte a két ember életét követelő rakétatalálatot. “A háborús bűncselekményeket az egész nemzetközi közösségnek el kell ítélnie” – szögezte le. “Az olasz kormány továbbra is kiáll Ukrajna és lakossága szuverenitása mellett” – tette hozzá.

Petr Pavel cseh elnök megbocsáthatatlannak nevezte a történteket. Mint mondta, arra számít, hogy a közelgő NATO-csúcson egyetértés lesz abban, hogy Oroszország “jelenti a legnagyobb fenyegetést, amelyre mindannyiunknak fel kell készülnünk”. Denise Brown, az ENSZ Ukrajnáért felelős humanitárius koordinátora a lelkiismerettel összeegyeztethetetlennek mondta a gyermekkórházak elleni támadásokat. “A kórházak különleges védelmet élveznek a nemzetközi humanitárius jog szerint” – húzta alá. “Oroszország továbbra is kíméletlenül támad ukrán civileket. A mai légitámadások emberek tucatjait ölték, illetve sebesítették meg, és megsemmisítették Kijev legnagyobb gyermekkórházát, az Ohmatditet is. Ukrajnának most légvédelemre van szüksége. Az orosz háborús bűncselekmények elkövetőit felelősségre fogják vonni” – írta Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője az X-en.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint 16 sérültje van a kórházat ért rakétatalálatnak, közülük heten gyerekek. A mentőalakulatok továbbra is kutatnak a romok között esetleges további áldozatok és túlélők után. A kórházépület egy része összedőlt, az intenzív osztály, műtők és onkológiai részleg is károkat szenvedett. A támadás miatt a betegeket ki kellett menekíteni az épületből, és el kellett rendelni az kórház ideiglenes bezárását.