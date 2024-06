Palesztinbarát tüntetők vörös festékkel fújták le a Cambridge-i Egyetem Szenátusi Házának épületét. A Palestine Action nevű aktivistacsoport a honlapján közzétett nyilatkozatában azt írta, hogy az egyetemi hallgató velük együttműködve fújták le az épületet.

– írta a csoport.

BREAKING: Cambridge students, in collaboration with Palestine Action, spray historic hall red demanding the University of Cambridge divest from genocide pic.twitter.com/FUDaIJXe99