Hiába támadnak Donyeck környékén az oroszok

Az orosz támadások szám az ukrajnai fronton 2024 márciusában 2120 volt, vagyis kilenc százalékkal volt alacsonyabb, mint 2024 februárjában – írja a brit védelmi minisztérium. Az Avgyijivka környéki bejelentett támadások száma februárban, amikor a város elesett, az összes támadás harmadát tette ki, márciusban viszont a negyedére csökkent.

A Donyeck délnyugati részén bejelentett orosz támadások száma februártól márciusig 721-ről 806-ra emelkedett, amely az összes frontvonalon átívelő támadás 38 százalékát teszi ki. Ennek ellenére Oroszország nem ért el jelentős előrelépéseket a területen, és továbbra is verseng az olyan kis településekért, mint Novomihajlivka, Heorhijivka és Urozsajne.

