Egyre több amerikai szeretne béketárgyalást

A legtöbben lezárnák a háborút.

A Quincy Institute/Harris Poll közvélemény-kutató februárban készített, most ismertetett felmérése szerint az amerikaiak 69 százaléka támogatná, ha az Egyesült Államok arra ösztönözné Ukrajnát, hogy kezdjen diplomáciai tárgyalásokat Oroszországgal és az amerikai féllel. A megkérdezettek kétharmada azzal is egyetértene, ha a háború lezárásáért mindhárom félnek (Ukrajnának, Oroszországnak és az Egyesült Államoknak is) kompromisszumot kellene kötnie.

Az MTI által szemlézett kutatás alapján az amerikaiak 34 százaléka szerint az Egyesült Államoknak úgy kellene a diplomáciai megoldás felé terelnie a feleket, hogy közben folytatja Ukrajna támogatását. A megkérdezettek 14 százaléka vélte úgy, hogy a diplomáciai megoldásért teljesen le kellene állítani az amerikai segítséget. Az amerikaiak 11 százaléka a segélyek növelését szeretné Ukrajna teljes győzelme érdekében, 5 százalék akár amerikai csapatokat is küldene az Oroszország ellen védekező kelet-európai országba.