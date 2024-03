Az Iszlám Állam közzétette a moszkvai terrortámadás elkövetőinek fotóját

A pénteki moszkvai terrortámadás elkövetését magára vállaló Iszlám Állam (ISIS) terrorszervezet közzétett egy fotót, amelyen állítólag a legkevesebb 133 ember halálát okozó támadást elkövető fegyveresek láthatók.

Az ISIS-hez köthető hírszolgálat, az Amaák szombaton négy embert ábrázoló fotót mutatott be, amelyen azonban az arcokat felismerhetetlenné tették.

The official death toll in Moscow has increased to 133 pic.twitter.com/XFAgnVh2kf

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 23, 2024