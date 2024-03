Blinken azt állítja, őszinte megbeszéléseket folytatott izraeli tisztviselőkkel

„Fontos, őszinte beszélgetésekre volt szükség ebben a kritikus időszakban” – mondta Antony Blinken amerikai külügyminiszter az újságíróknak Tel-Avivban. Elmondta, hogy az izraeli miniszterelnökkel, Benjamin Netanjahuval és a háborús kabinettel folytatott mai megbeszélései három dologra összpontosítottak: a túsztárgyalásokra, a humanitárius segítségnyújtásra és Rafahra.

I met with Prime Minister Netanyahu and the Israeli War Cabinet in Tel Aviv to discuss efforts to get more aid into Gaza and get hostages out.

More aid is getting in, but it’s not enough. I emphasized that Israel must make this a priority. pic.twitter.com/gw0tp9VvzB

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 22, 2024