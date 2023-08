Nők és gyerekek is meghaltak a Pakisztánban kisiklott vonaton

Kisiklott egy vonat vasárnap Pakisztán déli részén, és a balesetben legkevesebb 30 ember meghalt és mintegy hatvanan megsérültek – közölték a helyi hatóságok.

Mahmúdur Rehman Lahó, a vasúttársaság illetékese elmondta, hogy a Ravalpindibe tartó vonat 10 kocsija siklott ki, és közülük több fel is borult, sokan a roncsban rekedtek.

Abid Beludzs rendőrtiszt a baleset helyszínén számolt be arról, hogy eddig 30 holttestet találtak, és hatvanan sérültek meg, sokan közülük válságos állapotban vannak, és a halálos áldozatok száma emelkedhet, ahogy a mentés folytatódik. Tudatta azt is, hogy nők és gyerekek is vannak az áldozatok között.

Havadzsa Szaad Rafik vasúti miniszter elmondása szerint a Karacsiból Ravalpindibe tartó vonat nem haladt a megengedettnél gyorsabban, és vizsgálat indult a baleset okának feltárására. Nem zárta ki azt sem, hogy szabotázs történhetett.

Pakisztánban évente százak halnak meg vonatbalesetekben a leromlott infrastruktúra vagy emberi hanyagság miatt.