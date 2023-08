Kilenc gyerek zuhant le egy kilátóról Észak-Csehországban

Kilenc gyerek zuhant le csütörtökön este egy kilátóról Észak-Csehországban, többen közülük súlyos sérüléseket szenvedtek – jelentette a CTK hírügynökség pénteken. A súlyos baleset a Decínhez közeli Markvartice település Triangl elnevezésű kilátójában történt.

A gyermekek nyári táborban voltak, s vezetőjükkel látogattak el késő este a kilátóhoz.

Két súlyosan sérült gyereket helikopterrel egy prágai, másik kettőt az Ústí nad Labem-i kórházba szállítottak. Négy, közepesen súlyos sérüléseket szenvedett gyereket pedig a decíni kórházban ápolnak – közölte Veronika Hysplerová regionális rendőrségi szóvivő. A kilencedik gyerek állapotáról nem közöltek információkat. Prokop Voleník, a regionális mentőszolgálat szóvivője megerősítette, hogy az összes lezuhant gyerek orvosi felügyelet alatt van.

A baleset kivizsgálása folyamatban van. Az okok egyelőre ismeretlenek. A hatóságok nem nyilatkoztak. Libor Kunte, a település alpolgármestere, miután még az éjjel meglátogatta a helyszínt, a CTK-nak azt mondta: úgy tűnik, hogy a kilátó felső platója túl volt terhelve, s ez okozhatta, hogy a padlózat nem bírta ki a nyomást. A kilátó felső szintjét négy felnőttre tervezték, de a baleset idején 15 gyerek tartózkodott ott – írta a korábban Twitterként ismert X-en a polgármester. Szerinte a kilátó ugyan a település területén van, de magánszemély üzemelteti.

A Triang kilátó létrával elérhető felső szintje mintegy három-három és fél méter magasan van.

Jedna dřevěná podpora už byla značně nahnilá a z té druhé zbyly už jen shnilé cosi co se nehodí ani do kamen. Takže pan místostarosta může vykřikovat co chce, ale hlavní důvod je naprosto shnilá podpěra. Pokud byl vstup na vlastní nebezpečí tak ok. Jinak to jde za provozovatelem. pic.twitter.com/2M1UKHlMuu

— Vilém Konvička (@brunofourth) August 4, 2023