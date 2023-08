Vörösre festette a skót parlament bejáratát egy markonyi klímaaktivista

A skót parlament épületénél akciózott a This is Rigged nevű klímavédő csoport azok után, hogy a hírek szerint a Rishi Sunak vezette brit kormány száz új olaj- és gázkitermelési engedélyt adna ki az Északi-tengeren.

A csoport aktivistái tiltakozásul vörösre festették a törvényhozás épületének bejáratát, amit videón is megörökítettek.

BREAKING: THIS IS RIGGED SPRAY SCOTTISH PARLIAMENT RED🚨

The action follows Rishi Sunak’s announcement in favour of 100 new oil and gas licenses yesterday. @scotgov’s silence on new oil and gas is DEAFENING. They must vocally oppose ALL new oil and gas, or

they are complicit. pic.twitter.com/myUQUpeHdN

— This Is Rigged (@Thisis_Rigged) August 1, 2023