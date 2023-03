Tüntetők miatt kellett helikopterre szállnia az izraeli miniszterelnöknek

Izraelben útelzárásokkal folytatódtak csütörtökön a jogrend tervezett átalakítása elleni tüntetések – jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.

A demonstrálók blokkolták a Ben Gurion repülőtérre vezető forgalmat Benjámin Netanjahu miniszterelnök római útjának megakadályozása érdekében. Folyamatosan dudáló járművek tucatjai haladtak csigalassúsággal a légikikötő bejárata közelében az útzár miatt. A rendőrség közlekedési bírságokkal sújtotta a demonstrálókat. A tüntetők még a terminálok közötti utakon is akadályozták a forgalmat.

A lap értesülése szerint emiatt Netanjahu helikopterrel érkezett Jeruzsálemből a repülőtérre, és késve indították a gépét. Még indulása előtt találkozott volna Jeruzsálemben Lloyd Austin amerikai védelmi miniszterrel, de erre sem ott tudtak sort keríteni, hanem egy repülőtér melletti épületben. A találkozón jelen volt Joáv Galant izraeli védelmi miniszter is. „Az Egyesült Államoknak és Izraelnek közös programja van: megakadályozni Iránt abban, hogy atomfegyver birtokába jusson és megvédeni a régió biztonságát” – mondta a megbeszélések elején Netanjahu.

Több ezer tüntető Tel-Aviv központjában is lezárt több főutat, és a rendőrség minden erőfeszítése ellenére mindkét irányban le tudták zárni az ország legfontosabb közútját, az Ajalon autópályát. A rendőrség lovas alakulattal és vízágyúval próbálta helyreállítani a rendet. Tiltakozó útlezárás volt sok vidéki városban is. A tüntetők ezúttal tengeri demonstrációt is szerveztek, a ynet beszámolója szerint több tucatnyi hajó blokkolta a haifai kikötő be- és kijáratait.

Az igazságügyi rendszer átalakítása ellen tiltakozók először a múlt héten tartottak „rendbontó napot”: már akkor is útelzárásokkal és a közrend megsértésével próbálták elérni, hogy a kormány ne szavaztassa meg a parlamentben az igazságügyi rendszert átalakító törvényeket. Ezek az új jogszabályok a jogásztársadalom szinte egyöntetű véleménye szerint gyengítenék az igazságszolgáltatás politikusokat ellenőrző szerepét, és leépítenék a fékek és ellensúlyok rendszerét.

Netanjahu miniszterelnök ezzel szemben azt állítja, hogy a módosításoknak köszönhetően helyreállna a hatalmi ágak egyensúlya, amely jelenleg az igazságszolgáltatás irányába billen el.

(MTI)