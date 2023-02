Lengyel elnök szerint számos karbantartási és egyéb problémával járna az F16-osok átadása Ukrajnának

Amint arról korábban beszámoltunk, interjút adott a BBC-nek Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök, amelyben arról beszélt, hogy igen komoly feladat vadászgépek átadása Ukrajna számára.

Most az MTI egy hosszabb összefoglalót is kiadott, amelyből kiderül, hogy Duda szerint számos karbantartási és egyéb problémával járna a repülőgépek átadása, ráadásul Lengyelország is szűkében van a korszerű F-16-os vadászgépeknek. Hozzátette, a lengyel álláspont egyébként is az, hogy a vadászgépek esetleges ukrajnai szállításáról szövetségi szinten, közösen kell dönteni.

A lengyel államfő a BBC-interjúban kijelentette: a Lengyelországban hadrendben álló F-16-osok karbantartási igénye nagyon jelentős, vagyis nem elég egyszerűen átadni ezeket a repülőgépeket, külföldi telepítésük esetén meg kellene teremteni a működtetésükhöz szükséges karbantartási, technikai szervizhátteret is. Ugyanezt az álláspontot hangoztatta a minap Ben Wallace brit védelmi miniszter.

Wallace, aki a héten egy brit-olasz miniszteri fórumon vett részt Rómában, a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap ismertetése szerint a rendezvény utáni sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a vadászgépekhez kiszolgáló személyzet is kell, és ha Nagy-Britannia a brit királyi légierő (RAF) kötelekében hadrendbe állított Typhoon harci repülőgépekből adna Ukrajnának, ahhoz „jó sok embert is” Ukrajnába kellene telepítenie.

Ha egy Forma-1-es csapatban nincs kiszolgáló személyzet, még az autót sem lehet beindítani,

fogalmazott Wallace. A brit védelmi miniszter szerint „sem a jövő héten, sem a jövő hónapban, de még a következő hat hónapban sem” várható brit harci repülőgépek átadása Ukrajnának.

Ben Wallace és Andrzej Duda nyilatkozatainak előzményeként Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán előre be nem jelentett látogatást tett Nagy-Britanniában, és tárgyalásain igen erőteljes nyomást fejtett ki annak érdekében, hogy a brit kormány és a nyugati szövetségesek adjanak korszerű vadászgépeket Ukrajnának.

A londoni parlament két házának tagjai előtt tartott beszédében Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy Ukrajna harci repülőgépek formájában „szárnyakat kér” szabadságának védelméhez.

A londoni miniszterelnöki hivatal Zelenszkij beszédére reagálva hangsúlyozta azonban, hogy repülőgépek szállítása csak hosszú távú megoldásként jöhet szóba, és Ukrajnának most a rövid távon elérhető védelmi kapacitások megszerzésére van a legnagyobb szüksége.

A lengyel államfő a vasárnapi BBC-interjúban kifejtette: Lengyelországnak vannak ugyan korszerű vadászgépei, de ezek száma nem éri el az ötvenet.

Harci repülőgépeink állománya mindössze ennyi, és komoly gondot okozna, ha ennek csak egy kis részét is bárkinek átadnánk. Habozás nélkül kijelenthetem, hogy nekünk sincs elegendő ezekből a repülőgépekből, sokkal többre lenne szükségünk,

tette hozzá. Nagyon komoly döntést igényelne, ha Varsó „bármilyen repülőgépet, bármennyi F-16-ost” külföldre akarna adományozni, és „nem könnyű számunkra e döntés meghozatala” – mondta Andrzej Duda a vasárnapi BBC-műsorban.