Ötödik hete tartanak a tüntetések, ismét tízezrek vonultak utcára Izraelben

Országszerte húsz városban vonultak az utcára a tiltakozók.

Szombat este ismét tízezrek vonultak utcára Izraelben, hogy így tiltakozzanak Benjamin Netanjahu kormányának tervezett reformjai ellen, melynek célja az igazságszolgáltatási rendszer gyengítése és az alkotmánybíróságként is működő legfelsőbb bíróság jogköreinek csökkentése. A tömegmegmozdulások immár ötödik hete tartanak, a helyi sajtó szerint most mintegy húsz városban alakult ki demonstráció, és Tel-Avivban gyűlt össze a legnagyobb tömeg. A haifai tiltakozáson feltűnt Jaír Lapid volt miniszterelnök is, aki egy videóban így fogadkozott:

Meg fogjuk menteni az országot, mert nem vagyunk hajlandóak egy antidemokratikus országban élni

A hatalomba év végén visszatérő Netanjahu azt nyilatkozta a megmozdulásokról, hogy olyanok tüntetnek, akik képtelen elfogadni az őszi választások eredményeit.