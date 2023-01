Mit kellene tennie az Európai Parlamentnek, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő?

Két esemény mutatja meg igazán, mekkora hatása volt a katari korrupciós botránynak az Európai Parlament működésére.

Az egyik esemény közvetlenül kapcsolódik Eva Kailihoz, az Európai Parlament egyik korábbi alelnökéhez, akit most azzal vádolnak, hogy olyan bűnszervezetben vett részt, amelynek célja Katar népszerűsítése volt az Európai Parlamentben. Eva Kaili egyik felszólalásában például arról beszélt: Katar a munkavállalói jogok élvonalában jár annak ellenére, hogy több ember haláláról szóltak a vádak a focivébé stadionjainak építése közben. Mindez közvetlenül azután történt, hogy Kaili találkozott a katari munkaügyi miniszterrel.

A másik dolog inkább a szervezeti részét mutatja meg annak, mit érhettek el azok a nemzetállamok, amelyek EP-képviselőket fizethettek le. Hannah Neumann, az EP emberi jogokkal foglalkozó DROI albizottságának tagja arról beszélt a Politicónak, hogy gyakran kellemetlen volt nézni, ahogyan a bizottságot arra használják, hogy minél keményebben támadják Katar politikai ellenfeleit, például az Egyesült Arab Emirátusokat vagy Szaúd-Arábiát. Ezeket az államokat az ügyben érintett civil szervezetek keményen támadták, de maguk az érintett államok nem szólalhattak meg. A lap ír egy olyan panelről is, amelyben különböző civil szervezetek arról beszéltek, hogy az Emirátusok miként lobbizik azért, hogy Brüsszelben úgy ugráljanak, ahogy ők fütyülnek. Az viszont nem derült ki, ki fizette pontosan a jelentéseket, amelyeket ők maguk felolvastak. Természetesen ez a civil szervezet is érintett volt a katari botrányban, ami nem teljesen meglepő. A panelt fél évvel a focivébé előtt tartották, és a vádak szerint Katar arra használhatta, hogy a politikai ellenfeleivel foglalkozzanak.

December elején szűkszavú közleményeket kezdett kiadni a belga rendőrség, ezekben azt írták, hogy az Európai Parlament egy vagy több korábbi és jelenlegi munkatársa, illetve tagja ellen nyomozást indítottak, és akadt, akit le is tartóztattak.

Mára azt is tudni, hogy december kilencedikén rendkívül komoly rendőri akció történt. A belga rendőrség összesen 19 helyszínen tartott húsz rajtaütést Brüsszel különböző részein, többek között az Európai Parlament épületében is. Mivel az EP szabályai és a belga alkotmány csak így engedi meg, Roberta Metsolát, az Európai Parlament elnökét vissza kellett rángatni a máltai otthonából, hogy jelen legyen, miközben átkutatják két EP-képviselő, Eva Kaili és Marc Tarabella irodáit, hiszen EP-képviselőként mindketten mentelmi joggal rendelkeztek.

Az első letartóztatás az EP épületétől nem messze, a Place Jourdan melletti Sofitel hotelben történt. A rendőrök itt kapták el Eva Kaili édesapját, Alexandrost, akinél több százezer euró készpénzt találtak egy bőröndben. A rendőröknek ezzel tulajdonképpen szerencséjük is volt, mert a nyomozóbíró szerint így tulajdonképpen rajta is kapták a Kaili családot akció közben, amelynek következtében Eva Kaili azonnal elvesztette a mentelmi jogát, tehát át lehetett kutatni a lakását és az ingatlanjait. A rendőrség nemcsak a házkutatást tartotta meg, hanem egyből le is tartóztatta Kailit, aki minden leírás szerint szinte sokkos állapotba került.

Szintén sok pénzt találtak Antonio Panzerinél, egy volt olasz EP-képviselőnél. Ő vezette az egyik olyan civil szervezetet, amely belekeveredett a botrányba. A rendőrség a Fight Impunity nevű szervezet irodáit is átkutatta.

Viszonylag sokan keveredtek bele az ügybe, már az is bonyolult, ha csak megnézzük, hány embert tartóztattak le egyetlen nap alatt. Az ügy két legfontosabb szereplője mindenképp Eva Kaili és Pier Antonio Panzeri.

Panzerinél a rendőrök 600 ezer eurót találtak, de ha azokat a pénzeket is beleszámoljuk, amelyeket Kaili hotelszobájában, az édesapjánál és a Giorgival közös ingatlanában találtak, összesen másfél millió euróról van szó. A fent felsorolt embereket a rendőrség mind letartóztatta, de nem mindegyikük ellen emelt vádat. Ez csak négy emberrel szemben történt meg: Kaili, Giorgi, Panzeri és Figo-Talamanca még mindig börtönben vannak.

A legfontosabb vád ezek közül a Panzeri elleninek tűnik, az esetében már az is felmerült, hogy nemzetállamok fizethették le a civil szervezet vezetőjét, hogy lobbizzon az érdekükben. A Panzerivel kapcsolatos vádnál merült fel először Katar mellett Marokkó neve is.

Panzeri személye azért idegesítheti a többieket, mert szinte azonnal belement a vádalkuba. A belga rendőrök egy törvénymódosításnak köszönhetően most először alkalmazhatták az eszközt, Panzeri pedig hajlandó a csökkentett büntetésért – a mostani hírek szerint öt év börtönt kaphat, amelyből négy évet felfüggesztenek, egyet pedig börtönben vagy házi őrizetben kell töltenie. Ezért cserébe bevallotta, hogy bűnszervezetben vett részt, és rögzítette, együttműködik a rendőrséggel a többiek ügyében. Bevallotta például, hogy részt vett korrupcióban, és hogy 120 ezer eurót adott át egy belga szocialista EP-képviselőnek. Sőt, olyan pletykák is terjednek, hogy francia, német, görög és belga EP-képviselőket kíván megnevezni, akik szintén érintettek az ügyben. Panzeri egyébként furcsa figura, a belga rendőrség videóval figyelte meg a lakását, ahol pénzt adott át Visentininek. A pénz átadása közben viszont azzal kezdett viccelődni, hogy

Az, hogy az egyes szereplők pontosan kiről mit tudtak, egyelőre nem tisztázott. Kaili ugyan vallomást tett, de a legtöbb nyilatkozata zavaros vagy szinte hisztérikus. A letartóztatása után nem sokkal sírva gyanúsította a rendőrséget azzal, hogy nem árulják el neki, mi történt a kisbabájával, és miért nem láthatja őt. Nem sokkal később találkozhatott vele. Kaili arról is beszélt, hogy nem tudta, miért van ennyi pénz a lakásukban, egyszerűen azt hitte, a barátja, Giorgi ennyire jól keres.

Arról viszont tudhatott, hogy a pénznek valami köze van Panzerihez, mert arról is beszélt, hogy nem kérdezősködött a kettejük dolgairól, de szerinte Panzeri őt használta fel a pénz elrejtésére, mert mentelmi joga van, márpedig azzal tisztában volt, hogy Panzeri tulajdonát rejtegetik a lakásukban. Egyelőre nagyon valószínűnek tűnik az is, hogy pánikból kérte meg az apját a pénz elrejtésére a rajtaütések után, de a perből sok minden még nem derült ki. Az Euractiv szerint viszont Kaili nagyon nehezen tudja majd meggyőzni a bíróságot arról, hogy nem vett részt a pénzmosásban.

Elég komoly botrány kerekedett az Európai Parlamentben abból is, hogy világossá vált, mennyire könnyen lehet EP-képviselőket megvesztegetni. A kérdés persze, hogy mi lesz ezután. Eva Kailit szinte azonnal kizárta a saját görög pártja és a Szocialisták és Demokraták frakciója is, valamint leváltották az Európai Parlament alelnöki posztjáról. A másik két, nyomozásban érintett képviselő szintén kikerült a szocialista frakcióból, Marc Tarabellát a pártcsaládja zárta ki, Andrea Cozzolino pedig saját maga lépett ki.

