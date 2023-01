Brit hírszerzés: valószínűtlen, hogy az orosz fegyveres erők érdemi előrenyomulást értek volna el

A putyinista politikai influenszerek állításával szemben aligha értek el érdeme előrenyomulást az orosz csapatok Zaporizzsjában és Donyeckben. Feltehetően csekély jelentőségű szondázó támadásokat hajthattak végre – írta a brit védelmi minisztérium legfrissebb hírszerzési jelentésében.

Az elmúlt héten orosz propagandisták, politikai kommentátorok bizonyíték nélkül kezdték el terjeszteni a közösségi médiában, hogy az orosz erők jelentős előrenyomulást értek el, áttörve az ukrán védelmi vonalat két területen: Zaporizzsja megyében Orikiv közelében, és 100 km-re keletre, Donyeck megyében, Vuledarnál.

Az orosz egységek vélhetően helyi, szondázó támadásokat hajtottak végre Orikiv és Vuledar környékén, de nagyon valószínűtlen, hogy az orosz fegyveres erők érdemi előrenyomulást értek volna el.A tárca szerint reális esély van rá, hogy az orosz hadsereg tudatosan dezinformálják a közvéleményt, hogy úgy tűnjön, új lendületet kapott az orosz hadművelet.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 January 2023

