Mindenben megegyezett a cseh EU-elnökség a magyar kormánnyal

Hétfőn este megszületett a megegyezés a magyar kormány és a cseh soros uniós elnökség között. A megállapodás mind a négy vitás ügyet érinti, a Helyreállítási Alaptól a kondicionalitási (jogállamisági) eljáráson át a két vétóig, amelyekkel a magyar kormány fenyegetett.

#COREPERII | ⚡⚡⚡Megadeal! EU ambassadors approved in principle a package of €18 billion in support for #Ukraine, 15% minimum #tax for big corporations, approval of #Hungary's #RRP and an agreement on #conditionality. The package will be confirmed by written procedure. pic.twitter.com/L5bcCGETMU

— EU2022_CZ (@EU2022_CZ) December 12, 2022