Elsírta magát Ferenc pápa egy mise közben Rómában, amikor az ukránok szenvedéséről beszélt, írja a BBC. A pápa a szeplőtlen fogantatás ünnepnapján mondott imádságot a római Spanyol lépcsőnél, majd amikor az ukrajnai háború került szóba, sírva fakadt.

Pope breaks down in tears over war in Ukrainehttps://t.co/cFfhR1Fae4 pic.twitter.com/tsWoxw2Ppo

— BBC News (World) (@BBCWorld) December 8, 2022