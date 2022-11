Putyin nem bánja, hogy háborút indított Ukrajna ellen

Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozott olyan édesanyákkal, akiknek a fiai Ukrajnában harcolnak. A találkozóról kiadott felvétel szerint egy nagy asztalt ültek körbe, az esemény hivatalos hangulatát a kitett teáscsészék, sütemények és friss áfonya volt hivatott oldani.

Putyin együtt érzően beszélt arról, hogy mennyire átérzi a fájdalmukat. “Szeretném, ha tudnák, hogy én személyesen és az ország vezetése is átérzi a fájdalmukat. Tudjuk, hogy semmi sem pótolhatja egy fiú elvesztését, különösen az anyának. Osztozunk ezen a fájdalmon” – jelentette ki.

Beszélt arról is, hogy nem szabad minden elhinni, amit a tévében látnak vagy az interneten olvasnak, mert szerinte sok „álhír terjeng a konfliktusról”. Putyin az orosz-ukrán háborút továbbra is speciális katonai akciónak nevezte, és állítása szerint nem sajnálja, hogy ezt elindította Ukrajna ellen.

A tévébejegyzésben az anyák válaszát nem mutatták meg. Az ukrán védelmi tárca számításai szerint már több mint 85 ezer orosz katona vesztette életét Putyin által „konfliktusnak” nevezett háborúban.

Putin for the first time meets with wives and mothers of Russian soldiers after numerous pleas from families trying to return their relatives home, complaining about lack of basic goods and the abysmal conditions, and some cases of mothers storming enlistment offices. pic.twitter.com/pCTlH5sx5T

— Mary Ilyushina (@maryilyushina) November 25, 2022