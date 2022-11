Eltörlik az alapjövedelmet Olaszországban

Az évekkel korábban bevezetett alapjövedelem idejét nyolc hónapra csökkenti a Giorgia Meloni vezette jobboldali kormány költségvetési csomagja, melynek részleteit a miniszterelnök kedden ismertette. Az alapjövedelem eltörlését 2024-től tervezik az MTI tájékoztatása szerint.

Január elsejétől az alapjövedelemben részesülők az eddigi 18 hónap helyett legfeljebb nyolc hónapig vehetik fel a havonta járó összeget. Feltételként szabták meg, hogy a kedvezményezettnek legalább hat hónapos szakmai képzésen vagy átképzésen kell részt venniük. Ha az alany ezt elutasítja, akkor elesik a támogatástól. A segélyt akkor is megvonják, ha az alany nem fogadja el az első felkínált és megfelelőnek ítélt álláslehetőséget.

A korábbi gyakorlattal ellentétben a segély csak egyszer kérelmezhető, annál is inkább, mivel a Meloni-kormány úgy döntött, hogy 2024-től eltörli az állami támogatásnak ezt a formáját.

Az állampolgársággal bíró munkanélkülieknek majdnem automatikusan odaítélt alapjövedelmet az Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezette be 2019-ben, amikor a kormányra került. A támogatásban a legalább tíz éve Olaszországban letelepedett külföldiek is részesülhettek. Az olasz társadalombiztosítási intézet szeptemberi adatai szerint az alapjövedelmet 2,4 millióan kapják, átlagosan fejenként havi ötszáz eurót (204 ezer forintot) utalnak nekik. A kedvezményezettek több mint fele a ország hátrányosabb helyzetű, déli térségeiben él.

A Giorgia Meloni vezette jobbközép koalíció választási ígéretei között szerepelt az alapjövedelem felszámolása, és a kormányfő most személyesen ismertette kormánya legelső költségvetési csomagjának jelentősebb pontjait. Az összes intézkedés az előzetes becslések szerint mintegy 35 milliárd euróra rúg. A baloldali Demokrata Párt (PD) főtitkára, Enrico Letta improvizáltnak és ártalmasnak ítélti a költségvetési csomagot, mely ellen országos demonstrációt hirdetett meg december 17-re. Hozzá csatlakozott az M5S elnöke, Giuseppe Conte is, aki annak idején kormányfőként bevezette az alapjövedelmet. Az eltörlését embertelennek nevezte, továbbá kijelentette, hogy mindenre készen állnak, hogy az alapjövedelmet megvédjék, ha kell, utcára is vonulnak.