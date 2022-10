Lakóépületre zuhant egy orosz katonai repülőgép a szibériai Irkutszkban, a pilóták meghaltak

Lakóépületre zuhant egy katonai repülőgép a szibériai Irkutszk városában vasárnap, a két pilóta életét vesztette – jelentette az Interfax orosz hírügynökség helyi hivatalos forrásokra hivatkozva.

Az oroszországi város kormányzója, Igor Kobzjov Telegram-üzenetben azt közölte: a gép egy kétszintes házra zuhant. Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma arról tájékoztatott, hogy a Szu-30 típusú gép gyakorlórepülés során szenvedett balesetet, és esetleges további áldozatokról nem tud.

Hat nap alatt a vasárnapi volt a második ilyen incidens: hétfőn 15-en haltak meg a dél-oroszországi Jejszkben, ahol egy Szu-34-es harci repülőgép zuhant egy lakóépület udvarára. A gép két pilótája sikeresen katapultált, túlélte a szerencsétlenséget.

A military plane crashed in Russia, again.

In Irkutsk, the Su-30, which had just taken off from the aircraft factory, fell on a two-story house. pic.twitter.com/TQGyY62clu

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 23, 2022