Ilyen az élet az oroszok által ostromolt Bahmutban

Bent járt egy forgatócsoport Bahmutban, amelyet már több hónapja ostromolnak az oroszok. A háború előtt még 80 ezren laktak a Donyeck megyei városban, mára alig 10 ezren maradtak. A frontvonal alig három kilométerre van a központtól, állandóan lövések hangjai hallatszódnak, nincs gáz, nem tudnak mivel fűteni. Amikor megkérdezték egy helyi asszonytól, hogy mi lesz télen, elsírta magát.

Az oroszok október végéig el akarják foglalni a várost, és ha ez sikerül nekik, akkor megnyílhat előttük az út Donyeck megye egésze előtt.

Bakhmut is one of the hot spots on the map of Ukraine.

Russian troops are trying to take over this strategically important city. In this video, gunfire can be heard constantly, which is how the city lives under siege. pic.twitter.com/mXL4RsU0FS

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 22, 2022