Harkiv megyéből még nem űzték ki teljesen az oroszokat

Az amerikai elemzőintézet, a The Institute for the Study of War közzétette legfrissebb térképét az orosz-ukrán háború frontvonalairól. Ezek szerint Harkiv megye 1,8 százalékát még mindig az oroszok ellenőrzik, pedig arra nem is terjedt ki az „annexió”.

Eastern #Ukraine Update:#Russian sources continued to claim that Russian forces are consolidating limited regained positions in northeastern #Kharkiv Oblast despite Ukrainian reports that Ukraine has liberated all but 1.8% of Kharkiv Oblast. /1https://t.co/WCd43nJGSY pic.twitter.com/petlO93KCP — ISW (@TheStudyofWar) October 21, 2022