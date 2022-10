Egy alaszkai szigetre menekült két orosz a kötelező katonai szolgálat elől

Két orosz állampolgár egy alaszkai szigetre menekült a kötelező katonai szolgálat elől, és menedéket kért az Egyesült Államoktól – közölte csütörtökön Lisa Murkowski amerikai szenátor hivatala.

Karina Borger, az alaszkai szenátor szóvivője e-mailen továbbított közleményében tudatta, hogy Murkowski hivatala kapcsolatban áll az ügyben az amerikai parti őrséggel, valamint a vám- és határőrséggel.

Az orosz állampolgárok arról számoltak be, hogy Oroszország keleti partvidékének egyik településéről menekültek el a kötelező katonai szolgálat elől,

olvasható a közleményben.

A republikánus Murkowski és alaszkai szenátortársa, Dan Sullivan szerint a két férfi a 600 lakosú Gambell település közelében érte el a St. Lawrence szigetet hajón. Sullivan közölte, hogy kedden reggel értesítették őt a történtekről. Gambell 58 kilométerre van a szibériai Csukotka-félszigettől.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szeptember 21-én rendelt el az ukrajnai háború miatt részleges mozgósítást, amely a hivatalos kommunikáció szerint 300 ezer tartalékos, lehetőleg harci tapasztalatokkal rendelkező embert érint.

anchorage daily news: two russians detained on alaska’s st. lawrence island after successfully fleeing russia

in a lifeboat from putin’s sinking ship pic.twitter.com/VRR7Rdtjra

— ian bremmer (@ianbremmer) October 6, 2022