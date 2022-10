Hol voltatok ilyen sokáig? – zokogva fogadták a bevonuló ukrán katonákat

Az elmúlt napokban több települést is visszafoglaltak az ukrán csapatok a déli fronton, Herszonban, miután a megye északkeleti részén át tudták törni az orosz védelmet. Egy videó arról, hogy hogyan fogadták Novopetrivkában a visszatérő ukrán katonákat, miután kiűzték az orosz csapatokat.

"Where have you been for so long, guys?" – residents of liberated #Novopetrivka in #Kherson region meet the Armed Forces of Ukraine with tears🇺🇦💔 pic.twitter.com/ByfyOy0txO

— Анастасія (@B__ANASTASIYA) October 4, 2022