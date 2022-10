Ötven százalék felett volt a téves mozgósítás Habarovszk régióban – kirúgtak egy főtisztet

A távol-keleti oroszországi Habarovszk régióból az orosz hadseregbe toborzott személyek mintegy felét a téves mozgósítás miatt küldték haza, közölte hétfőn a régió kormányzója.

Rengeteg behívottról a toborzóirodákban derült ki, hogy valójában nem felelnek meg a kritériumoknak, és nem kellett volna behívót kapniuk – írta a Moscow Times.

Múlt héten maga Vlagyimir Putyin orosz elnök is elismerte, hogy vannak hibák a rendszerben.

Most az is kiderült, hogy ezek a hibák elég nagyok. A Moszkvától 8500 kilométerre található régió kormányzója, Mihail Degtyarjov közölte, hogy a tévesen behívottak tíz nap után már haza is térhettek. Azt nem tudni, hogy Habarovszkban pontosan hány embert mozgósítottak, és arról sincs adat, hogy hányat kellett hazaküldeni, de az 50 százalékos arány rendkívül kiemelkedő.

Degtyarjov bejelentése azt követően jelent meg, hogy a habarovszki toborzók skizofréniával diagnosztizált férfiakat és fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló apákat regisztráltak.

A kiugróan magas hibaszázalék miatt kirúgták a régiós sorozás megszervezéséért felelős főtisztet.