Az Európai Bizottság nem ismeri el az orosz annexiót

A Vlagyimir Putyin által pénteken bejelentett illegitim annexió nem változtat semmin – írta Twitteren Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Hozzátette, hogy az orosz támadók jogalap nélkül foglaltak el ukrán területeket, amelyek továbbra is Ukrajna részét képezik majd.

Az Európai Bizottság közleményében határozottan elítélte Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon régió „Oroszországhoz csatolását”, amellyel Oroszország tudatosan szegte meg a nemzetközi törvényeket és megsértette Ukrajna nemzeti szuverenitását.

tette hozzá az uniós testület.

The illegal annexation proclaimed by Putin won’t change anything.

All territories illegally occupied by Russian invaders are Ukrainian land and will always be part of this sovereign nation.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 30, 2022