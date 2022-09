Lehetetlen legyőzni Ukrajnát, hangzott el egy orosz tévében

„Azok az emberek, akik meggyőzték arról Putyint, hogy a különleges művelet gyors és hatásos lesz, hogy bemegyünk a nemzeti gárdával meg a kadirovitákkal, és ők majd rendet teremtenek, nos, ezek az emberek mindannyiunkat átvertek” – hangzott el az orosz Gazprom Media NTV-n Borisz Nagyezsdin, a Duma korábbi tagjának álláspontja.

A felvételt kiszúró 444 tudósítása szerint a műsovezető visszakérdezett, hogy Nagyezsdin biztos-e abban, hogy léteznek ilyen emberek, mire a volt képviselő közölte, hogy igen, mivel az elnök nem egymaga dönt egy ilyen kérdésben. Ezt követően pedig már azt mondta:

Nagyezsdin megjegyezte, hogy az azonnali béketárgyalásokat és a háború befejezését támogatná.

Life comes at you fast: pundits on Russian TV realize that their military is failing and their country is in trouble. They are starting to play the blame game. Some of them finally understand that their genocidal denial of the Ukrainian identity isn't working in Russia's favor. pic.twitter.com/jNNn5xifI5

