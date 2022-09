Korrupciós-botrány az INA-nál: lemond az IT elnöke, a horvát kormány teljes átalakítást akar

Felajánlotta lemondását a horvát olajipari vállalat, az INA igazgatótanácsának elnöke, noha Fasimon Sándor nem vett részt a közelmúltban nyilvánosságra került gázkereskedelemmel kapcsolatos visszaélésekben, felajánlotta lemondását az igazgatótanács éléről – írja a távirati iroda a cég közleményére hivatkozva.

A korrupciós ügy miatt a horvát kormány az INA teljes igazgatótanácsának menesztését kérte, ezt Davor Filipovic horvát gazdasági és energiaügyi miniszter jelentette be még kedden. Sajtóhírek szerint a horvát állam a vállalatvezetési modell teljes megváltoztatását is kéri majd az INA-tól.

Az INA-t érintő korrupciós ügyről többször beszámoltunk mi is. A korrupció és szervezett bűnözés elleni horvát ügyészség (USKOK) a rendőrséggel közösen indított akcióban augusztus 27-én öt embert tartóztatott le gázkereskedelemmel kapcsolatos visszaélések miatt, köztük Damir Skugort, az INA földgázkereskedelmi ágazatának igazgatóját. A vádak szerint valamivel több mint egymilliárd kunával (54 milliárd forint) károsították meg a horvát olajvállalatot, kihasználva a globális válságot és a gáz árának folyamatos világpiaci növekedését.

Fasimon Sándor a közlemény szerint elmondta: teljesen megdöbbentette, amikor értesült Skugor és társai tetteiről. Szavai szerint Skugor tettei aljasak. “Ez nem az INA, ez nem mi vagyunk” – hangsúlyozta. A közlemény szerint a működés folyamatosságának biztosítása érdekében Fasimon Sándor továbbra is betölti az INA igazgatótanácsának elnöki posztját utódja kinevezéséig.

Az INA 49,08 százaléka a Molé, a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal is a vállalatban. A cég 44,84 százaléka a horvát állam tulajdona.

A MOL nem kommentált a korrupciós botrányt eddig.