Kim Dzsongun súlyos lázas beteg volt a járvány alatt

Kim Dzsongun észak-koreai diktátor lázas megbetegedéssel küzdött, amikor az országon végigsöpört a koronavírus, erről húga, Kim Jodzsong beszélt. Ebből arra lehet következtetni, hogy megfertőződött.

A BBC tudósítása szerint Kim Jodzsong azt követően mondott beszédet, hogy Észak-Korea kikiáltotta a győzelmet a covid felett.

Dél-Koreát azzal vádolta, hogy szórólapokon juttatta be az országba a koronavírust. Mint fogalmazott, ez emberiség elleni bűncselekmény, ami miatt Phenjan erős megtorló válaszon gondolkozik.

Kitért a beszédben bátyja egészségi állapotára is.

Bár súlyos lázas megbetegedésben szenvedett, egyetlen pillanatban sem tudott másra gondolni, csak arra, hogy meg kell védenie a népét, amíg a járványellenes háborút meg nem nyerjük

– mondta.

Phenjan idén májusban ismerte el, hogy megjelent a határaikon belül a koronavírus, de mindig csak lázas megbetegedésként hivatkoztak rá. A napokban a KCNA állami hírügynökség azt közölte, mindenki meggyógyult, és csupán 74 áldozatot követelt a vírus.

Korábban 4.8 millió fertőzöttről is írtak, ami egyben azt is jelenti, hogy a halálozási ráta mindössze 0.002 százalék, ami a legalacsonyabb a világon. Szakértők szerint ez hihetetlen és valószínűleg nem is igaz, torzítják a statisztikákat.