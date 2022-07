2020 óta először lesz vesztegzár Vuhanban a Covid miatt

Kína sem ússza meg az újra terjedő koronavírust, ami most saját bölcsőjében csapott le.

Közel egymillió embert vontak vesztegzár alá a kínai Vuhan egyik elővárosában, miután négy ember is pozitív Covid-tesztet produkált. A koronavírus bölcsőjének számító városban a BBC News cikke szerint 2020 eleje óta ez az első nagy lezárás.

A Csianghszia kerületben arra utasították a lakosokat, hogy maradjanak otthon három napig. A tesztelést is magas fordulaton pörgetik, a 12 milliós Vuhanban is így bukkantak a két tünetmentes fertőzöttre, akik két ismerősénél is kimutatták később a vírus jelenlétét.

Kína a zéró Covidnak nevezett stratégiát követi, egy-két Covid-pozitív ember miatt milliós városokat zárnak le azonnal. Ez nem népszerű, amikor idén Sanghajban volt ilyen helyzet (angolosan lockdown), akkor spontán kisebb lázadások törtek ki a lakásokba zárt emberek közt. Kína sokáig sikersztori volt a járvány kordában tartásával, viszont mára hátránnyá vált, hogy nem tanult meg együttélni a vírussal, mint az oltásokra koncentráló több más ország.

Hogy a gazdaság ne álljon le, sok vállalat arra kötelezte munkavállalóit, hogy aludjanak bent a munkahelyükön, nehogy bevigyék a fertőzést. Kínában eddig 2,2 millió esetet erősítettek meg, amibe hivatalosan 14 720 ember halt bele.

A BBC felidézi, pont egy hete jött ki egy kutatás, ami szerint Vunan Huanan piacáról eredhetett a Covid-kitörés. Az első betegek ugyanis valamilyen módon kapcsolódtak a piachoz. Két variáns is elterjedt 2019 novemberében és decemberében. A két variáns két olyan esetben indulhatott útjára, amikor egy ember a piacon egy élő vadállattal kontaktusba került.

(Kiemelt kép: Vuhan a 2020-as lezárás idején.)