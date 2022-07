Rabokat kezdhetett el besorozni az orosz hadsereg

A Gulagu.net nevű orosz oldal szerint orosz rabokat hoznak ki a börtönből Nyizsnij Novgorodban és Mordáviában, hogy utána harcolni vigyék őket Ukrajnába. Hasonló hírek jöttek Szentpétervárról is, ahonnan körülblelül ötven rabot sorozhattak be.

A brit hírszerzés pedig arról ír, hogy Oroszország egész területéről tartalékosokat gyűjtenek, és Ukrajna közelében vonják őket össze a következő támadó hadműveletekhez.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 9 July 2022

