Vizsgálják, Trump adóellenőrzésekkel szívatta-e ellenségeit

James Comey és Andrew McCabe az orosz beavatkozások miatt akasztották össze bajszukat Donald Trumppal anno. Egész véletlenül mindketten hamar adóellenőrzést kaptak a nyakukba.

Furcsa gyakorisággal kapott adóellenőrzést a nyakába az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) két korábbi vezetője Donald Trump kormányzása alatt, ki is fogják ezt vizsgálni – írja a BBC News. James Comey és Andrew McCabe többször szembekerültek Trumppal annak elnöksége alatt, és gyanús, hogy nem véletlen szállt rájuk az adóhatóság. Márpedig annak véletlenszerűen kellene ellenőriznie az amerikai polgárokat.

A sztorit elsőként lehozó New York Times szerint egy a harmincezerhez volt az esélye, hogy 2017-ben valakit kiválasszanak adóellenőrzésre. Az adóhatóság belső vizsgálatot indított az ügyben, Trump maga viszont még nem reagált. McCabe annyit mondott csak a CNN-nek, hogy a vizsgálat jó döntés, de ki kell várni, mit talál az adóhatósági főfelügyelő. Comey azt mondta a Timesnak, véletlen egybeesés is történhetett, de valaki egy politikai ellensége ellen is felhasználhatta az adóhivatalt.

Trump igazán Comey-val került szembe olyannyira, hogy 2017-ben kirúgta az FBI éléről. Tette ezt azért, mert a nyomozóhatóság a 2016-os választásokba történő orosz beavatkozást, illetve annak a Trump-kampánnyal való kapcsolatát vizsgálta. Comey-t McCabe követte a poszton, tőle a következő évben vált meg az elnök.