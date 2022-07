Ursula von der Leyen: Európának fel kell készülnie az orosz gáz teljes leállítására

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy látja, az EU-nak vészhelyzeti forgatókönyveket kell készítenie, hogy ne érje váratlanul az orosz gáz teljes leállítására.

Von der Leyen szerdán Strasbourgban a képviselőkhöz intézett beszédében azt is mondta, Vlagyimir Putyin orosz elnök fegyverként használja az energiát.

A Bizottság jelenleg egy „európai vészhelyzeti terven” dolgozik, az első terveket a hónap közepén kell bemutatni – mondta.

Von der Leyen szerint:

A bizottsági elnök hangsúlyozta, fontos a probléma összehangolt megközelítése az Európai Unión belül.

Putin continues to use energy as a weapon.



12 Member States are affected by gas supply reductions.



We need coordination at EU level: @EU_Commission will soon present a 🇪🇺 emergency plan.



We will work to protect our Single Market and industrial supply chains from disruptions. pic.twitter.com/stAz1Z4fOC