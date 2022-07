Putyin pihenőt engedélyezett a Luhanszkban harcoló alakulatoknak

Hétfőn találkozott egymással Putyin és a a védelmi minisztere, Szergej Sojgu, amit még az orosz televíziók is közvetítettek. Kettejük megbeszélésén a az MTI szerint az orosz elnök úgy határozott, hogy a luhanszki térségben harcoló katonáknak kijár a pihenés, ám a többi katonai egységnek változatlanul folytatnia kell a harcokat.

A szakadár, csak Oroszország által elismert Luhanszki Népköztársaság hadvezetése már a hétvégén jelezte, hogy sikerült elfoglalniuk a kulcsfontosságú Liszicsanszk városát, amihez most Putyin is gratulált. Sojgu vasárnap értesítette Putyint a szakadár terület sikeres „felszabadításáról”, és nem sokkal később a kijevi vezérkar is közölte, hogy az orosz támadások ellen védekező ukrán csapatok hosszas küzdelem után kivonultak Liszicsanszkból.