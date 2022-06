Mától szabadabban mozognak az áruk az Európai Unió és Ukrajna között

Az „Ukrajnával szemben provokáció nélkül indított, indokolatlan orosz katonai agresszió következményeinek kezelése érdekében” az Európai Unió megegyezett Ukrajnával egy közúti árufuvarozásról szóló megállapodásról, a dokumentumot Lyonban, az Európai Bizottság „Connecting Europe” közlekedéssel foglalkozó konferenciáján írták alá.

A megállapodás lehetővé teszi, hogy az Ukrajnából érkező áruk külön engedélyek nélkül haladjanak át az EU határain, és fordítva: az uniós termékek is külön engedélyek nélkül mehetnek Ukrajna területére.

A nemzetközi árufuvarozási engedélyek hiánya az egyik kulcsprobléma volt az ukrán nemzetközi árufuvarozás fejlődésében. Az Ukrajna és az EU közötti szabadkereskedelmi egyezmény 2016-os aláírása óta az Európai Unióval folytatott kereskedelem csaknem megkétszereződött, a közúti szállítások száma pedig 42%-kal. A februárban kitört orosz-ukrán háború pedig még inkább rávilágított arra, hogy az áruk szabad mozgására szükség van. A körű háború és az ukrán kikötők blokádja kapcsán többszörösére nőtt a közúti export volumene, és ennek következtében egyes területeken a nemzetközi fuvarozás engedélyigénye.

A mezőgazdasági termékek, élelmiszerek ellátása akadozott, Oleksandr Kubrakov, az ukrán infrastruktúráért felelős miniszter szerint Afrikát és a Közel-Keletet, ahol a legnagyobb szükség lenne az ukrán gabonára, gyakorlatilag túszul ejtette Oroszország a háborúval.

Az Európai Unió Moldovával is megegyezett ugyanilyen megállapodás keretein belül.

Az ukrajnai megállapodás kimondja, hogy figyelembe véve az ukrajnai közlekedési infrastruktúra helyreállításával kapcsolatos jövőbeli kihívásokat Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúja után, az egyezség

célja az EU transzeurópai közlekedési hálózata és Ukrajna közlekedési hálózata közötti koherencia biztosítása;

célja az EU és Ukrajna közötti fenntartható és erőforrás-hatékony közlekedési összeköttetés megfelelő tervezésének és fejlesztésének előmozdítása;

megkönnyíti a közös infrastrukturális prioritások meghatározását az EU és Ukrajna között;

célja a meglévő közlekedési hálózat fejlesztésének elősegítése.”

A megállapodás egyelőre ideiglenes.

A háború csak fellendítette a megállapodásról szóló megbeszéléseket, a jövőben egyébként is született volna hasonló egyezmény

– mondta az aláíró ceremónián Adina-Ioana Vălean európai közlekedési biztos. „Ez az első lépés a normális jövő felé” – tette hozzá.

Andrei Spînu, a Moldovai Köztársaság miniszterelnök-helyettese és infrastrukturális és regionális fejlesztési minisztere elmondta: már tavaly decemberben megkezdődtek a tárgyalások a megállapodásról, és azt is kifejtette, hogy egy generáció álma teljesül most be a szabad közúti áruszállítással.

Oleksandr Kubrakov egy korábbi panelbeszélgetésen elmondta: az ország közlekedési rendszere romokban, több mint 300 közúti híd megsemmisült a háborúban, a kikötőket és a reptereket is folyamatosan támadják az oroszok.

Ahogy korábban mi is írtunk róla, mintegy 20 millió tonna gabona rekedt az ukrajnai tárolókban, és ha ezt a mennyiséget nem sikerül július végéig elszállítani, az egész megrohad. Az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékekre azokban az afrikai és közel-keleti országokban lenne a legnagyobb szükség, ahol már most is több százmillió embert sújt az élelmiszer-bizonytalanság.

Ukrajna békeidőben 4,5 millió tonna gabonát exportál a kikötőiből a világpiacra. Az országot nem véletlenül nevezik a Föld kenyereskosarának, hiszen az Ukrajnából érkező export a bolygó búzaszükségletének 12 százalékát teszi ki. Az ukrán gabona 90 százaléka hét ukrajnai, fekete-tengeri kikötőn keresztül hagyja el az országot, ez a mennyiség körülbelül 400 millió ember élelmezését látja el. A háború kezdete előtti nyolc hónapban 51 millió tonna gabona haladt át ezeken a kikötőkön. A február 24-én kezdődött orosz invázió óta azonban a fekete-tengeri ukrán kikötők orosz blokád alatt állnak, ami veszélybe sodorta a globális gabonaellátást.