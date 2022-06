Stoltenberg szerint évekig is elhúzódhat a háború

A Nyugatnak fel kell készülnie Ukrajna hosszú távú támogatására egy évekig elhúzódó háborúban – figyelmeztetett a NATO-főtitkár a BBC beszámolója szerimt.

Jens Stoltenberg szerint a háború költségei hatalmasak lesznek, de Oroszországnak még nagyobb árat kell fizetnie, ha el kívánja érni katonai céljait. Boris Johnson brit miniszterelnök ukrajnai villamlátogatása után szintén a Sunday Times-nak írt jegyzetében kifejtette, hogy a konfliktus elhúzódására lehet számítani.

Mindketten úgy vélik, hogy az ukrán győzelemhez, az egyre inkább orosz ellenőrzés alá kerülő Donbasz felszabadításához, minél jelentősebb nyugati fegyverszállítményokra van szükség.

Szembe kell néznünk a ténnyel, hogy ez évekig is eltarthat, nem szabad feladni Ukrajna támogatását – jelentette ki a NATO-főtitkár a német Bild-nek adott interjújában, kitérve arra is, hogy nem csak a katonai költségek, hanem az elszabaduló energiaárak és élelmiszerárak is emelik a költségeket.